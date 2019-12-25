Псков, , 11:18 — REGNUM Медицинские специалисты, работающие в районах Псковской области, смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки для жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, соответствующие поправки в областное законодательство внесены на очередной сессии Псковского областного собрания депутатов.

Закон о «псковском гектаре для медработников» инициировал глава региона Михаил Ведерников.

Он разработан в целях закрепления медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Псковской области. Предполагается, что медикам — врачам и специалистам среднего звена — будет предоставляться земля из государственной или муниципальной собственности на срок не более чем шесть лет.

В администрации Псковской области подчеркнули, что выделение земельных участков — это ещё одна мера поддержки для специалистов сферы здравоохранения. Также в регионе появилось новое региональное почётное звание — «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», на которое ежегодно могут быть представлены десять медиков. Им будут вручаться соответствующие нагрудные знаки и удостоверения, а также единовременная премия в размере 25 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил дефицит кадров в региональной сфере здравоохранения как «чрезвычайно острый».

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