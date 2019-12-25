Черкесск, , 11:14 — REGNUM С начала реализации проекта строительства всесезонного туристического комплекса «Архыз» было создано около 2000 рабочих мест. Об этом сообщил 24 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Большинство трудоустроенных на курорте — строители, которых и в настоящее время работает в «Архызе» более 900 человек, отметил Темрезов. По словам руководителя региона, развитие курорта будет и дальше способствовать росту числа рабочих мест.

Так, ежегодно происходит увеличение количества предприятий в сфере услуг, в том числе пунктов проката горнолыжного снаряжения, канатных дорог, кафе, торговых предприятий. И все эти объекты требуют привлечения сотрудников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Рашид Темрезов заявлял, что к 2018 году на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии будет создано порядка 10 000 новых рабочих мест.