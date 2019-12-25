Белград, , 11:05 — REGNUM На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб, заявил 25 декабря глава компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, выполнила», — сказал он в эфире телеканала РТС.

По его словам, речь идет об участие интерконнектора «граница Болгарии — граница Венгрии».

Как сообщало ИА REGNUM, экспортный газопровод из России в Турцию «Турецкий поток» пройдёт через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

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