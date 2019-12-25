Москва, , 11:04 — REGNUM В России банковской системе нужны не клиенты, а овцы, уверен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который предположил, что за счёт малого и среднего бизнеса будет осуществляться драйв экономики РФ.

«Почему малый и средний бизнес не развиваются? Потому что их уничтожают. Все силы государства брошены на его уничтожение. А с другой стороны, людям невыгодно работать честно и официально. Потому что чем вы беднее, тем под большим фискальным прессингом государства вы находитесь, — сказал Делягин. — Кроме того, сейчас усилиями государства придуман дополнительный инструмент разграбления малого и среднего бизнеса, когда под видом борьбы с легализацией преступных доходов банки просто замораживают деньги. Приходит на счёт малого и среднего предприятия какая-то значимая сумма, и её просто сразу замораживают и говорят: «Вы можете эти деньги получить, если расторгнете с нами договор». В этом случае навар банка в среднем составляет 15%. То есть сегодня банковской системе не нужны клиенты. Ей нужны овцы, с которых можно заживо сдирать мясо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин представил данные о закрытии за год более 700 тыс. предприятий малого бизнеса.

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