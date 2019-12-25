Сеул, , 10:58 — REGNUM Южнокорейская бюджетная авиакомпания Eastar Jet запустила ещё один прямой рейс в Китай. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, новый маршрут Инчхон — Яньтай будет осуществляться четыре раза в неделю (по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам) с 24 декабря.

Известно, что это восьмой прямой рейс в Китай, после маршрутов Инчхон — Шанхай, Инчхон —Чжэнчжоу, Чхонджу — Чжанцзяцзе, Чхонджу — Яньцзи, Чхонджу — Хайкоу, Инчхон — Цзинань и Чхонджу — Шэньян.

В авиакомпании отметили, что в настоящее время забронировано около 90% мест на прямой рейс Инчхон—Яньтай, вылетающий 28 декабря. В Eastar Jet надеются, что данное направления позволит не только удовлетворить спрос, но и увеличить прибыль.