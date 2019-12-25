Сеул, , 10:32 — REGNUM Южнокорейская компания LSIS получила заказ от железнодорожной компании Таиланда на общую сумму 51 млрд вон (~$43,9 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, LSIS войдет в состав консорциума вместе с крупнейшей строительной компанией Таиланда Italian-Thai Development (ITD). Общий проект по модернизации железных дорог оценивается в 94,4 млрд вон (~$81,26 млн).

Отмечается, что в первые южнокорейская компания приняла участие в модернизации железных дорог в Таиланде в 2001 году. С тех пор, представители компании приняли участие еще в трех проектах, а общий объём контрактов составил 122 млрд вон (~$105 млн).

«Мы смогли получить данный заказ благодаря доверию, построенного на успешном выполнении нескольких проектов за последние двадцать лет. Мы продолжим работать в данном направлении и улучшать инфраструктуру в странах АСЕАН», — отметили в компании.