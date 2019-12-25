Москва, 25 декабря 2019, 10:23 — REGNUM Малый и средний бизнес не могут стать драйвером экономического роста страны, просто в силу своей природы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который сказал, что малый и средний бизнес могли бы стать драйверами экономики.
Как подчеркнул Делягин, разговоры о том, что малый и средний бизнес являются драйвером экономического развития, это, во-первых, результат некритического воспроизведения некоторых уникальных ситуаций и, во-вторых, это пропагандистская обманка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кудрина, в России основой для развития экономики должен стать малый и средний бизнес, однако пока в этой сфере перелома не наблюдается.
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