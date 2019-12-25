Москва, , 10:20 — REGNUM Арбитраж Москвы 27 февраля 2020 года начнёт рассмотрение иска о банкротстве ПАО «Волга Капитал», поданного банком «Траст». Иск принят к производству, но размер претензий пока неизвестен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии от банка «Траст» поступили 9 декабря 2019 года. За год это третий аналогичный иск с требованием о введении наблюдения за компанией. В апреле и ноябре 2019 года банку суд уже возвращал поданные зявления. В ноябре 2017 года арбитраж также отказал в схожем требовании, выдвинутом к ПАО сибирским банком «Сириус» (Омск). В основе иска последнего был договор кредитования ООО «Кубаньтехпром» от 2015 года на сумму 97 млн рублей, обязательства по которому были переведены на ПАО. Между тем в суде выяснилось, что договор о переводе долга был расторгнут позднее.

По данным из открытых источников, единственным акционером ПАО, работающего на финансовом рынке, на конец июня 2019 года был Дмитрий Латыпов.

На сайте компании отмечается, что она работает как оператор ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты.‎ Несколько лет общество было владельцем свыше 80% акций Новосибирского аффинажного завода. Последний «перерабатывает минеральное и вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, и выпускает аффинированное золото, серебро и другие драгоценные металлы в слитках, в гранулах, порошке и других видах». Помимо этого, ПАО в 2018 году приобрело долю в инвестиционной компании «Витус» (Пермь). Два других совладельца последней — компании «МЭЙКБРИДЖ ХОЛДИНГЗ ЛТД» (Белиз) и «РУБИ КАПИТАЛ КОРПОРЕЙШН» (Сейшелы).