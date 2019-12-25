Москва, , 10:17 — REGNUM Как минимум первая половина 2020 года, согласно имеющимся на текущий момент фундаментальным драйверам, для нефтяного рынка должна пройти стабильно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, давая прогноз на 2020 год.

«Баррель нефти марки Brent завершает год около $66,30, что очень неплохо. Средняя цена барреля североморского сырья в 2020 году может составить $65,50.

ОПЕК+ будет держать под контролем сырьевую добычу странами — членами соглашения, как и было решено в декабре. Основной вклад по нормализации глобального сырьевого предложения на этом уровне придется, как обычно, на Саудовскую Аравию, но пока ее устраивает подобная роль.

При этом США на фоне повышения нефтяных котировок вполне могут продолжать наращивать свою добычу и довести ее до рекордного уровня в 13 млн баррелей в сутки.

Одновременно снижается численность нефтяных буровых установок, таким образом, сланцевая промышленность избавляется от менее эффективных и делает ставку на более эффективные.

То есть биржевые «весы» сейчас в равновесии: с одной стороны, ОПЕК+ держит свои цели под контролем, с другой — Штаты увеличивают выкачку. Баланс есть, но видно, что он довольно шаткий.

Ближневосточный фактор пока сглажен для сырьевого рынка, но стоит помнить о том, что это «бомба» замедленного действия, и рано или поздно претензии США к Ирану, например, выйдут на первый план. А там и остальные «подтянутся», Венесуэла тоже.

Обычно сырьевые цены реагируют на обострения с этой стороны бурным подъемом, после чего на площадки приходит глубокая коррекция.

Торговые переговоры между США и Китаем должны выйти к какой-то точке прогресса. Уже в январе стороны в идеале должны бы подписать первую фазу соглашения. Китай — крупнейший в мире нефтяной импортер, и если условия работы для него наладятся, всем резко станет хорошо. И нефтяным котировкам тоже.

Внутри года в США пройдут президентские выборы, и спекулятивная активность на этом фоне тоже способна повлиять на нефтяные котировки.

В результате в I квартале 2020 года баррель Brent может оставаться в пределах $64−68, далее будет балансировать в широком коридоре $55−70, но выше $72 за баррель Brent сырья пока не видно», — дала прогноз на будущий год эксперт.

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