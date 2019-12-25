Москва, , 10:09 — REGNUM Цены на нефть прервали двухдневное падение и после кратковременной консолидации вернулись к росту, отвоевав отметку $66 за баррель нефти марки Brent к концу сессии 24 декабря. Котировки финишировали на уровне $66,14, неподалеку от дневных максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Отношение к риску накануне католического Рождества в целом было нейтральным. Торги на площадках проходили малоактивно, хотя по итогам сокращенной сессии американские индексы, которые торгуются на рекордных максимумах, снова прибавили в весе. Такой настрой инвесторов сыграл в пользу отскока нефтяных цен после недавней фиксации прибыли на трехмесячных максимумах.

Ранее рынок нефти негативно отреагировал на договоренность Кувейта и Саудовской Аравии о разделе нейтральной зоны на пограничной территории с целью возобновления добычи, которая была прервана пять лет назад, когда производство сырой нефти в этой зоне составляло порядка 0,5 млн баррелей в сутки.

Перспективы увеличения предложения насторожили игроков, но эффект оказался временным. Во-первых, процесс возобновления добычи определенно потребует некоторого времени, и это не 2−3 месяца.

Во-вторых, саудиты поспешили завершить рынки в том, что производство энергоносителей в нейтральной зоне не окажет влияния на обязательства сторон, обозначенные в рамках сделки ОПЕК+. Этого оказалось достаточно, чтобы охладить опасения игроков на тонком предпраздничном рынке.

До конца недели у Brent есть шансы на продолжение восстановления, но импульс, скорее всего, будет сдержанным в силу низкой активности инвесторов. Также не исключены новые приступы фиксации прибыли перед окончанием года, но и при таком сценарии не ожидается слишком агрессивных движений», — пояснил эксперт.

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