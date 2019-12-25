Майкоп, , 10:13 — REGNUM После реконструкции в городе Майкопе открыли транспортное движение на пересечении улиц Пионерская и Юннатов. Для снижения количества ДТП на этом месте было решено обустроить транспортное кольцо, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе главы и правительства Адыгеи.

На строительство кольцевого движения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) было потрачено 9,9 млн рублей. На подъезде к кольцу дорожники заменили асфальтовое полотно, установили освещение, сделали разметки и обустроили тротуары.

«Майкоп должен соответствовать статусу столичного города, поэтому органы власти Адыгеи делают серьезные шаги по его благоустройству, созданию комфортных и безопасных условий», — сказал глава региона Мурат Кумпилов при ознакомлении с качеством проведенных работ.

Отмечается, что в текущем году по нацпроекту БКАД в Майкопе отремонтировано 11 участков дорог и обустроено свыше 20 элементов обеспечения безопасности — светофоры и пешеходные ограждения. На модернизацию дорожной инфраструктуры города было направлено более 204 млн рублей.

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