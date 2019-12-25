Москва, , 10:04 — REGNUM Накануне (24 декабря) плавно, но неуклонно российский рубль продолжил укрепляться против основных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«К окончанию торгов курс доллара США снизился ниже уровня 62 руб., курс евро приблизился к отметке 68,50 руб.

Сегодня, 25 декабря, в католическое Рождество многие финансовые рынки закрыты, что приведет к заметному снижению ликвидности на мировых площадках.

Торги на Московской бирже будут проходить в условиях отсутствия большинства иностранных участников, что может спровоцировать либо повышенную волатильность, либо, напротив, резкое снижение размаха колебаний валютных курсов.

В условиях относительной стабильности на мировых площадках в предрождественский период второй сценарий кажется более вероятным. Курсы основных валют несильно отклонятся от уровней, достигнутых накануне», — считает эксперт.

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