Москва, , 10:01 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах пояснил, почему и не стоит верить Кудрину, заявившему, что резервные фонды стали причиной спасения российской экономики:

«Кудрин заявляет, что решение Путина создать резервные фонды (почему-то в 2008—2009 годах, а не на 5 лет раньше) спасло российскую экономику. Прогиб засчитан, хотя странно, что «либерал» Кудрин в открытую говорит об авторитарном характере госуправления экономикой.

Кудрин умалчивает, что решение о создании Стабфонда было принято в первой половине нулевых исключительно благодаря усилиям покойного ныне академика РАН Дмитрия Львова и здравствующего Сергея Глазьева. Именно они смогли убедить Путина создать Стабфонд, хотя правительство, включая Кудрина, а также, что более важно, бандитствующие частные нефтяники были резко против.

Ни к зарплатам, ни к пенсиям резервные фонды не имели практически никакого отношения, иначе можно было бы сказать, что резервы проели. За счет резервов были профинансированы некоторые инфраструктурные проекты, спасены (вот уже точно — спасены) банки, а также через ВЭБ «поддержан» малый бизнес.

Кудрин мало того что наврал, типа никто уже не помнит, как всё было, но и напомнил о своих верноподданнических чувствах, что, возможно, кому-то будет приятно. Молодец, короче».

Напомним, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что решение о создании резервных фондов, принятое Владимиром Путиным в 2008 году, спасло российскую экономику.

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