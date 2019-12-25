Бишкек, , 09:58 — REGNUM В 2019 году объем иностранных инвестиций в Киргизию вырос на 38% благодаря мерам по улучшению инвестиционного климата в стране. Об этом 25 декабря заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции.

По его словам, за девять месяцев 2019 года 61% всех инвестиций поступил в регионы страны. Жээнбеков добавил, что в стране создаются благоприятные условия для инвесторов. В частности, введен запрет на проверки предпринимателей, сформирован институт бизнес-омбудсмена, а также применен ряд других мер.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в Киргизии составил $851,7 млн, что на 38,1% больше по сравнению с 2017 годом.

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