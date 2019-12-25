Амстердам, , 09:56 — REGNUM В этом году в Нидерландах снова сложился профицит государственного бюджета. Профицит за первые девять месяцев этого года составил более 14 миллиардов евро. Это позволило дальше снизить государственный долг. Профицит объясняется большими поступлениями в бюджет средств из налогов и социальных премий.

В результате впервые после кризиса 2008 г. государственный долг опустился ниже отметки в 50% от ВВП. Общий размер государственного долга теперь составляет 395 миллиарда евро.

При этом по сравнению с другими странами в еврозоне государственный долг Нидерландов относительно низкий. Так, государственный долг Франции составляет 100% от её ВВП, а государственный долг Греции — 180%.