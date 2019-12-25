Уфа, , 09:50 — REGNUM Пассажиропоток аэропорта «Уфа» впервые достиг 3,5 млн человек. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

По сообщению пресс-службы предприятия, 24 декабря уфимская воздушная гавань впервые за свою историю обслужила 3,5-миллионного пассажира.

По словам генерального директора аэропорта Александра Андреева, предприятие несколько лет подряд показывает устойчивые темпы роста, которые опережают среднеотраслевые показатели. Это говорит о высокой эффективности всей работы воздушной гавани Уфы.

Среди главных факторов увеличения пассажиропотока называется развитие межрегиональных рейсов. Отмечается, что уфимский аэропорт является одним из первых аэропортов России, в которых доля рейсов, выполняемых в другие субъекты РФ в обход Москвы, превысила 56%.

Кроме этого, расширяется сеть полетов по международным направлениям. Так, в следующем году будет открыт прямой рейс в Ереван. Кроме этого, будет продолжена полетная программа в Вену.

По словам сотрудников предприятия, 3,5-миллионный пассажир получил в подарок от авиакомпании «Россия» сертификат на бесплатный перелет по маршруту Уфа — Санкт-Петербург — Уфа. Кроме этого, от аэропорта Уфы юбилейный пассажир получил сертификат на бесплатную парковку, памятные сувениры и сертификат на обслуживание в бизнес-зале.

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