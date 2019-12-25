Благовещенск, , 10:06 — REGNUM В Благовещенске на судостроительном заводе имени Октябрьской революции тожественно запустили в производство новое судно — малый рыболовный сейнер проекта 1338.

Читайте также: Заложен киль нового судна для Командорских островов Камчатки

Сейнер будет построен по заказу Камчатского края. В последний раз подобное судно сошло со стапелей завода в 2012 году, пишет ПортАмур.

«Мы рассчитываем на производство солидной серии. История этого сейнера уникальна — он был создан, чтобы обеспечивать рыболовецкие посёлки в устьях рек на Камчатке, Сахалине. За годы строительства мы сдавали и по 20 сейнеров в год, за всё время мы построили их более 400 единиц. Сегодня этот сейнер особенно актуален для западного побережья Камчатки. Там есть малые реки, большое количество судов требуют ремонта и восстановления. Считаю, что этот сейнер даст толчок к развитию и рыбакам, и нашему заводу», — рассказал генеральный директор завода Вячеслав Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Окской верфи Нижегородской области заложен киль нового судна, которое будет курсировать между отдалёнными Командорскими островами и Камчаткой.