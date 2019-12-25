Бишкек, , 09:41 — REGNUM Дефицит республиканского бюджета Киргизии в 2020 году составит 7,953 млрд сомов ($113 млн). Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента республики.

24 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о республиканском бюджете на 2020 год и прогнозе на 2021−2022 годы. Доходная часть бюджета составит 163,7 млрд сомов ($2,34 млрд), расходная — 171,7 млрд сомов ($2,46 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября министр финансов Киргизии Бактыгуль Жээнбаева завил, что дефицит бюджета Киргизии в 2020 году составит 9,953 млрд сомов ($142,5 млн по курсу на 28 октября) или 1,5% от ВВП.

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