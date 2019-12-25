Москва, , 09:40 — REGNUM Дилеры британской компании Jaguar Land Rover в России увеличат стоимость на модели бренда с 1 января 2020 года. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Такое решение было принято руководством компании в связи с повышением утилизационного сбора в РФ с начала следующего года. Стоимость вырастет на все автомобили бренда, кроме электрокроссовера Jaguar I-Pace.

Цены на автомобили компании вырастут от 1,5% до 2,5% в зависимости от модели и комплектации.

Отмечается, что самый большой рост ставки будет в сегменте легковушек с мотором объёмом 3,5 л и более. В эту категорию попадает большинство моделей Jaguar и Land Rover.

Напомним, производство моделей Jaguar XJ завершается последней специальной лимитированной версией под названием XJ Collection Special Edition. Она ограничена 300 единицами. Данное авто будет продаваться только на авторынке США.

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