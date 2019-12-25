Москва, , 09:37 — REGNUM В России основой для развития экономики должен стать малый и средний бизнес, однако пока в этой сфере перелома не наблюдается. Об этом сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, эта тема «покрывает целый национальный проект, и нас всех интересует, произойдет когда-то в этой сфере перелом или нет».

«Пока не происходит и даже не просматривается, вот в чем наше беспокойство, — цитирует Кудрина пресс-служба Счетной палаты. — Кроме того, мы предполагаем, что за счет развития МСП будет осуществляться драйв экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин рассказал, что решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.

Глава Счетной палаты напомнил, что это решение было сделано в 2008 году, когда Путин занимал пост премьер-министра, а Кудрин — министра финансов. Он добавил, что создание Стабилизационного фонда, Резервного фонда и позднее Фонда национального благосостояния (ФНБ) помогло пережить кризис 2008—2009 годов.

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