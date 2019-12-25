Москва, , 09:51 — REGNUM Центр компетенции в органическом производстве, созданный на базе Роскачества, аккредитован для сертификации органической продукции. Соответствующий приказ выпущен Росаккредитацией, сообщает 25 декабря пресс-служба Роскачества.

«Центр Органической компетенции Роскачества стал базовым органом по сертификации органической продукции», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что сейчас обрабатывают заявки на сертификацию от участников, занимающих около десятой части рынка органической продукции. На сертификацию также заявились импортеры, которые хотят маркировки своей продукции российским национальным органическим знаком.

Заявки подали производители напитков, молочной продукции, тепличных овощей, функционального питания и ликеро-водочной продукции. Несколько сертификатов могут быть выданы уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2020 года в России вступает в силу федеральный закон «Об органическом земледелии».

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