Сеул, , 09:27 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее насчитывалось 2 921 000 предприятий, работающих в сфере услуг, что на 2,1% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Число сотрудников в данной сфере также увеличилось на 4%, до 12,18 млн человек, а объём продаж — на 5,6%, до 2,15 квдрлн вон (~$1,85 трлн).

Отмечается, что число предприятий в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса увеличилось на 18 832 предприятия, в сфере недвижимости — на 7 985 предприятий, в сфере ремонта и персональных услуг — на 80 062 предприятий.

Что касается сотрудников, что в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса их число увеличилось на 112 тыс. человек, в сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 108 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 78 тыс. человек.

Объем продаж в сфере продаж вырос на 58 трлн вон (~$49,9 млрд), в сфере здравоохранения — на 11 трлн вон (~$9,47 млрд), в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 11 трлн вон (~$9,47 млрд).

Отмечается, что средний объём прибыли на одно предприятия также увеличилось на 3,4%, до 738 млн вон (~$635,5 тыс.), а объём продаж на одного сотрудника — на 1,5%, до 177 млн вон (~$152 тыс.).