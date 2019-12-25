Москва, , 09:19 — REGNUM Японская автокомпания Suzuki собирает заказы на маленький кроссовер Hustler нового поколения. Об этом сообщается на сайте RusLane.

Первое поколение Hustler было выпущено в 2013 году. Дизайн нового поколения модели все ещё имеет черты того Hustler, однако у нынешнего авто абсолютно новые кузов и салон. Форма кузова машины стала более грубой и «квадратной». Новинка вобрала в себя черты кей-кара и внедорожника. Кроме того, кроссовер оснастили третьим по счету боковым окошком.

В гамму двигателей нового Hustler вошли два трехцилиндровых мотора: атмосферный движок объёмом 0,66 л производительностью 49 «лошадей» и турбомотор мощностью 64 л. с. Оба движка дополняются 48-вольтовым стартер-генератором. Привод у машины 4×4. Стоимость самой дешёвой версии автомобиля на японском рынке равна 1 365 100 иен (около 777 тыс. рублей).

Напомним, в ноябре текущего года продажи Suzuki в РФ составили 931 единицу, увеличившись на 47,5% по сравнению с ноябрём 2018 года.

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