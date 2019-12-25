Южно-Сахалинск, , 10:00 — REGNUM Суд Южно-Сахалинска отказал общественной экологической организации «Экологическая вахта Сахалина» в иске об обеспечительных мерах по защите от вырубки деревьев горы Острой в рамках расширения горнолыжного курорта «Горный воздух», который возводится в одноименной ТОР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Требуя обеспечительной меры на период рассмотрения дела о запрете рубок на горе Острая, экологи приводили аргументы: если в период рассмотрения иска деревья будут вырублены — защищать уже будет нечего. Но суд отказал в обеспечении безопасности уникальной сахалинской природы. Аргумент суда — «в настоящее время рубки не ведутся, стало быть, и обеспечивать защиту незачем».

Экологи обжалуют это решение. Как объяснил корреспонденту ИА REGNUM лидер «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын, гора Острая находится довольно далеко, мы не можем постоянно контролировать, что там происходит. Общественники своими глазами видели и представили суду доказательства того, что подготовка к вырубке леса там ведётся — на Острой уже сделана строительная разметка, туда доставлена техника.

Дмитрий Лисицын «Суд нас не услышал. Вердикт суда — там сейчас не рубят, обеспечивать нечего. Словом, когда убьют, тогда и приходите. Мы будем добиваться отмены этого, в высшей степени нелогичного, решения».

Как сообщало ИА REGNUM, экологи Сахалина в суде добиваются запрета рубок леса на горе Острая в рамках строительства горнолыжного комплекса «Горный воздух». У экологов много доказательств того, что строители неоднократно наносили и продолжают наносить вред уникальной природе Сахалина. Неоднократно повреждались или уничтожались редкие виды растений, занесённые в Красную книгу.