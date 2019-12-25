Пекин, , 09:01 — REGNUM В общей сложности 56 тыс. крупных предприятий Китая, связанных с культурной, произвели за первые три квартала года почти 6,22 трлн юаней (около $886,9 млрд) выручки, что на 7,6% выше, чем годом ранее, передает 24 декабря агентство Синьхуа.

Предприятия относятся к тем, чей минимальный годовой оборот составляет 5 млн, 10 млн или 20 млн юаней. Китай планомерно продолжает развивать культуру и туризм, что делает их ключевыми драйверами экономического роста. Кроме того, за первые девять месяцев 2019 года около 4,6 млрд внутренних поездок было совершено в Китае, что на 8,8%.

Количество входящих поездок, совершенных туристами из-за рубежа в Китае, выросло на 4,7% относительно прошлого года за первые девять месяцев, достигнув отметки 108,8 млн единиц, в то время как количество исходящих выросло на 8,5% до 119,9 млн.