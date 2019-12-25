Грозный, , 08:57 — REGNUM В Чечне будет создана особая экономическая зона. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он сообщил об этом главе Чечни в телефонном разговоре, о чем Рамзан Кадыров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"У меня очень приятная новость для всех жителей Чечни, наших друзей и инвесторов. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Чечне на территории города Грозного Особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — заявил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, вопрос создания ОЭЗ он поднял перед премьер-министром РФ в 2018 году, так как она имеет большое значение для республики. Площадку под зону уже отвели — 256 гектаров территории, на которой раньше были заводы нефтехимпрома. В начале 2019 года на форуме в Сочи были подписаны первые соглашения с четырьмя потенциальными резидентами ОЭЗ.

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