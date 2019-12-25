Ташкент, , 08:54 — REGNUM Всемирный банк планирует выделить $50 млн на коммерциализацию научных разработок в Узбекистане, сообщили в пресс-службе министерства инвестиционного развития республики.

24 декабря состоялся брифинг министерства на тему «Поддержка инновационных идей и стартап-проектов в сотрудничестве с международными организациями».

На мероприятии отметили, что министерство инвестиционного развития Узбекистана совместно со Всемирным банком составляют проект концепции по коммерциализации научных разработок в республике. В настоящее время ВБ оказывает техническое содействие для предпроектных работ, которые планируется запустить в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на развитие и поддержку науки в Узбекистане выделят 1,03 трлн сумов ($108 млн по курсу на 2 ноября), что на 38,7% больше, чем в 2019 году.

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