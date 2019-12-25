Москва, , 08:49 — REGNUM Китайский кроссовер JAC приступил к процедуре сертификации в России модели S7. Об этом сообщает пресс-служба «Джак Автомобиль».

По имеющейся информации, старт продаж S7 в РФ должен начаться в августе 2020 года. Импортировать новинку в Россию будут с казахстанского автопредприятия «СарыаркаАвтоПром». Стоимость кроссовера бренд пока не раскрывает.

Автопроизводитель снабдил JAC S7 трехрядной компоновкой салона на семь мест. Длина модели равна 4790 мм, а колёсная база — 2 750 мм.

В автомобиле имеется виртуальная приборная панель с LCD-дисплеем размером 12,3 дюйма и проекционный HUD-экран, который транслирует информацию на переднем стекле.

Для модели предусмотрены два бензиновых турбированных мотора: движок мощностью 174 л. с. объёмом 1,5 л и мотор мощностью 190 л. с. объёмом 2 л. Они могут сочетаться с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «автоматом» DCT.

Ранее в Россию компанией JAC были привезены три модели семейства Sunray. Сейчас они проходят процедуру для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Всего автопроизводитель собирается получить в стране сертификат на две версии фургона и микроавтобус.

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