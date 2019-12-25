Симферополь, , 08:47 — REGNUM Первый пассажирский поезд, преодолевший Крымский мост, прибыл в Симферополь из Санкт-Петербурга 25 декабря. Он остановился в столице Крыма на 15 минут.

Следующий по новому маршруту состав пересек мост ночью, этот участок пути занял около 30 минут. В 09:25 мск ожидается прибытие поезда в конечный пункт назначения — город Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд № 7/8 отправился в путь 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Состав следовал в обход Украины. В этот день торжественно открыли железнодорожную часть Крымского моста.

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