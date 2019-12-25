Сеул, , 08:49 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai E&C выиграла два контракта по строительству объектов в Сингапуре и Вьетнаме общей стоимостью 800 млрд вон (~$688,9 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания построит скоростную автомагистраль на севере Сембаванга. Проект, общая стоимость которого оценивается в 509,4 млрд вон (~$438,6 млн), будет завершен к ноябрю 2026 года.

Ранее, 12 декабря представители компании также подписали контракт с частным вьетнамским застройщиком KDI.

В рамках проекта южнокорейская компания построит на участке площадью 337 тыс. кв. м в Нячанге роскошный отель и коттеджный комплекс. Проект, общая стоимость которого составляет 300 млрд вон (~$258,3 млн), будет завершен к июню 2022 года.

Известно, что в текущем году представители Hyundai E&C получили заказы на строительство объектов за рубежом общей стоимостью $4 млрд.