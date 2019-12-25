Иркутск, , 08:43 — REGNUM Иркутский арбитраж 13 января 2020 года начнёт рассматривать иск прокурора, поданный в интересах региона к ГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и ФГУП «Владимирское» Федеральной службы исполнения наказаний. Прокурор требует признать недействительным государственный контракт на освещение и обустройство остановок автобусов на трассе Иркутск — Усть-Ордынский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Иск заявлен о признании недействительным государственного контракта №16/139−19 на выполнение работ по обустройству искусственным освещением пешеходного перехода и автобусных остановок на автомобильной дороге Иркутск-Усть-Ордынский км 36+000 в населённом пункте — село Оек в Иркутском районе Иркутской области от 02.04.2019 года», — отмечается в материалах дела.

Подробности претензий надзорной инстанции пока неизвестны. По данному контракту ФГУП заключил договор субподряда с ООО «ЭМКС-Иркутск», которое участвует в деле третьим лицом. ООО выступало исполнителем в 11 госконтрактах на общую сумму более 42,22 млн рублей. Общество учреждено в декабре 2015 года, владелец и директор — Григорий Сергеев.

По данным с сайта госзакупок, контракт с начальной ценой чуть более 500 тыс. рублей был заключён с ФГУП как с единственным поставщиком. Протяжённость сети наружного освещения — 0,847 км. Источником финансирования работ выступает областной бюджет.