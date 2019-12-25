Владивосток, , 09:21 — REGNUM Став столицей Дальневосточного федерального округа «де-юре», Владивосток так и не стал ею «де-факто». Новая столица не задаёт никакой повестки на Дальнем Востоке, она захлебнулась в собственных проблемах и несёт имиджевые потери всему ДФО. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин.

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«Столица Дальнего Востока должна быть витриной Дальнего Востока. Столица должна формировать дальневосточную повестку. Как Москва формирует повестку всей страны. «Столица» — это не просто почётный титул. Это и ответственность. Увы, пока мы не видим, чтобы Владивосток взял на себя ответственность за весь федеральный округ. И это очень плохо. Потому, что взгляд со стороны, тех же инвесторов, даёт неприглядную картину — «уж если столица такая, что говорить о других регионах?» Пока мы видим, что лучше, чем Владивосток, развивается тот же Южно-Сахалинск, тот же Якутск, тот же лишённый столичного статуса Хабаровск. Мы не видим, чтобы в столице ДФО собирались на какие-то конференции губернаторы дальневосточных регионов, бизнес дальневосточных регионов, чтобы там рождались идеи развития всего Дальнего Востока. Это несёт серьёзные имиджевые потери и губернатору Приморья Олегу Кожемяко, и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, который ратовал за перенос столицы.

Я не знаком с мэром Владивостока Олегом Гуменюком, не знаю, что он за человек, что за хозяйственник. Но ему стоит понять, что статус столицы Дальнего Востока отличает его от мэров других городов, налагает дополнительную ответственность. Но, похоже, этого понимания в мэрии Владивостока нет и близко. К тому же, зная, какая непростая, мягко говоря, ситуация была с переносом столицы, власти города, Приморского края должны были бы приложить максимум усилий для того, чтобы Владивосток стал настоящей столицей ДФО. Но ничего подобного не случилось. Дальний Восток фактически живёт вообще без столицы. А теперь мы ещё и узнаем, что новая столица стала аутсайдером в России по качеству управления. Это просто ни в какие ворота», — поделился мнением Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток, согласно рейтингу АПЭК, вошёл в тройку аутсайдеров России по качеству муниципального управления. Лучше дела обстоят даже в столице Еврейской АО Биробиджане, занявшем 89-е место, при том, что Владивосток оказался на 91-м, предпоследнем месте рейтинга АПЭК.