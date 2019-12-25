Москва, , 08:37 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с российскими бизнесменами, сообщается на сайте Кремля.

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Встреча произойдет после заседания с членами правительства России и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

На встречу приглашены более 60 представителей российских деловых кругов, частных и государственных компаний, банков и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопросы улучшения инвестиционного климата будут одними из приоритетных в 2020 году.

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