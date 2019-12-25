Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM Филиалы иностранных банков в Казахстане разрешат открывать с 16 декабря 2020 года. Об этом 25 декабря пишет премьер-министр республики Аскар Мамин в ответе на депутатский запрос, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, для иностранных банков сохраняется требование по минимальному уставному капиталу. Кроме того, с 1 января 2021 году будет отменено требование на обязательное казахстанское содержание в контрактах на недропользование, которые были заключены до 1 января 2019 года.

Мамин добавил, что правительство намерено выработать меры поддержки местных производителей, которые будут разрешены в рамках ВТО и ЕАЭС.

Отметим, разрешение на открытие прямых филиалов иностранных банков является одним из условий вступления Казахстана в ВТО. Республика вступила в организацию в 2015 году с переходным периодом для некоторых отраслей до 2020 года.

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