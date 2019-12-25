Махачкала, , 08:39 — REGNUM Новый автомобильный мост через реку Самур открылся на российско-азербайджанской границе в Магарамкентском районе Дагестана. Стоимость проекта составила около 21,5 млн долларов, Россия и Азербайджан профинансировали строительство поровну, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

Официальная церемония открытия моста состоялась накануне, 24 декабря, с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Федеральный чиновник отметил, что реализация данного проекта складывалась непросто, однако в итоге, по его словам, построен качественный мост.

«Мы видим, что связи, в том числе торговые, между нашими странами укрепляются и мы их развиваем шаг за шагом, появляются новые проекты. Это влечет не только торговое, но и туристическое взаимодействие, а инфраструктура должна опережать эти позитивные изменения, а не быть сдерживающим фактором. Мост — это большое дело, которое будет работать на благо наших людей и стран», — сказал Орешкин.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в свою очередь отметил, что новый мост будет развивать торгово-экономические связи двух стран, поскольку данный путепровод является важным участком международных транспортных коридоров Север — Юг и Север — Запад.

После завершения официального мероприятия по новому путепроводу проехали первые грузовые автомобили.

Напомним, проект возведения моста через реку Самур осуществлен в рамках соглашения, подписанного между правительствами России и Азербайджана в августе 2013 года. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году. Его протяженность составила 325,3 м, ширина —17,5 м.

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