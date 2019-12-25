Улан-Удэ, , 08:30 — REGNUM В Бурятии стал известен победитель конкурса по определению подрядчика на строительство долгожданного моста в Улан-Удэ. «Строительством моста через реку Уда и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахъяновой и 3-я Транспортная» займётся ОАО «Хотьковский Автомост», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Компания занимается строительством дорог, мостов и тоннелей и зарегистрирована в посёлке Мостовик Московской области. Стоимость контракта составит 7,5 млрд рублей.

Напомним, ранее предполагалось, что строительство моста начнётся уже в 2019 году. А завершить работы планировалось в 2021 году.

По мнению республиканских властей, новый мост позволит разгрузить транспортный поток в центре города. Как сообщало ИА REGNUM, суточный трафик двух действующих мостов достигает 31,7 тыс. и 56,1 тыс. автомобилей, что в 2,4 и 2,8 раза выше нормы. Пропускная способность планируемого четырехполосного моста должна составить чуть более 20 тыс. автомобилей в сутки.

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