Екатеринбург, , 08:30 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес решение в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации (возвращении в Россию) иностранной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чкаловский районный суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде денежного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

По версии следствия, гражданин заключил сделку с фирмой из Вьетнама на поставку орехов, для чего открыл счёт в иностранном банке и вывел на него средства. Однако сумма поставки оказалась меньше и на счету остались 528 тыс. долларов США. Меры по возвращению этих денег в Россию бизнесмен не принял.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге суд рассматривает уголовное дело в отношении предпринимателя, которого обвиняют в уклонении от возвращения в Россию около одного миллиона долларов США. Денежные средства, выведенные из России для осуществления поставки товара остались на счетах иностранного банка после срыва сделки.

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