Москва, , 08:33 — REGNUM Жители России тратят на содержание своего авто в месяц больше, чем жители некоторых стран Европы. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное голландской компанией LesePlan, сообщают «Известия».

Сообщается, что на содержание машины автовладельцы в России в среднем тратят порядка 32,2 тыс. рублей (или 468 евро). В эту сумму входят расходы на страховки, проведение ТО, затраты на топливо, транспортный налог, дорожные штрафы и траты на стоянку.

Стоит отметить, что такая же сумма, то есть 468 евро, уходит на содержание авто у жителей Германии, чуть больше тратят на содержание машин жители Испании (475 евро) и Франции (500 евро).

А вот в остальных странах Европы расходы на содержание авто более скромные. Так, в Великобритании и Греции они составляют почти 460 евро в месяц. В Турции, Словакии и Польше — от 440 до 455 евро в месяц, а в Румынии, Чехии и Венгрии эти расходы и вовсе не превышают 400 евро в месяц.

До 600 евро тратят на обслуживание авто автовладельцы из Португалии, Австрии, Бельгии и Швеции. Самые большие ежемесячные расходы (600−700 евро) на машины у жителей Нидерландов, Швейцарии, Финляндии, Дании, Италии и Норвегии.

Напомним, средний срок владения новым авто в России к середине 2019 года увеличился до 75 месяцев. В 2018 году он составлял 73 месяца.

Читайте также: Увеличение продаж подержанных авто зафиксировано в 38 регионах РФ — СМИ