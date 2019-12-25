Сеул, , 08:29 — REGNUM В ноябре 2019 года продажи импортных коммерческих автомобилей в Южной Корее увеличились на 20%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров (KAMA).

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года в стране было зарегистрировано 473 единицы грузового траспорта, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что больше всего в страну было импортировано транспортных средств шведской компании Volvo Trucks (218 единиц), шведской компании Scania (101 единица), концерна MAN (77 единиц), а также немецкой Mercedes-Benz (49 единиц) и итальянской компании Iveco (28 единиц).

Отмечается, что 226 единиц транспорта пришлось на грузовики и микроавтобусы, 146 единицы — на тракторы, 79 единиц — на самосвалы и 7 единиц — на фургоны.