Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 24 декабря завершились ростом на 1,03%. Покупатели прошли сопротивление $67 долларов. Максимум зафиксирован на уровне $67,24 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Спрос на черное золото сохраняется на фоне промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, сокращения поставок ОПЕК, позитивного отчета от Американского института нефти (API), а также общего ослабления доллара США.

Согласно статистике API, за неделю до 20 декабря запасы сырой нефти сократились на 7,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 0,66 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,68 млн. Из-за праздников минэнерго США опубликует отчет по запасам сырой нефти в пятницу.

Покупателям открылась дорога к $68. После него можно будет тестироваться максимум $69,64 от 16 сентября 2019 года. Это произошло тогда, когда по нефтяным объектам Саудовской Аравии нанесли удар крылатыми ракетами. В январе цена на Brent может подняться до уровня $71,00 — 72,50.

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