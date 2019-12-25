Пекин, , 08:12 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая импортировал и экспортировал товаров на 149,1 млрд юаней (около $21,3 млрд) за первые 11 месяцев года, что на 31% выше в годовом исчислении, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Рост внешней торговли региона в сентябре, октябре и ноября оказался наиболее заметным — 76%, 83% и 60% соответственно, сообщили таможенные власти Урумчи, столицы региона. За первые 11 месяцев экспорт станков и электроники достиг 30,7 млрд юаней, что на 38% выше, чем годом ранее. За указанный период Синьцзян зафиксировал 82,5% рост импорта медицинских устройств и оборудования.

Казахстан возглавил список ключевых торговых партнеров Синьцзяна. Торговля региона с Пакистаном, Австралией, Сингапуром, Британией, Вьетнамом и Аргентиной также показала стремительной рост, отметили в таможне.