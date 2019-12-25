Тольятти, Самарская область, , 08:15 — REGNUM С начала нового 2020 года стоит ожидать повышения цен на отечественные автомобили Lada. Об этом 25 декабря со ссылкой на собственные источники среди дилеров сообщает газета «Ведомости».

Ожидается, что рекомендованные розничные цены на продукцию АвтоВАЗа вырастут в среднем на 2,3%. Так, седаны Lada Vesta прибавят в цене почти 3,8%. Таким образом, стоимость этих моделей составит порядка 629,9 тыс. рублей. Автомобили семейства Granta — лидеры по продажам на авторынке России — станут дороже на 2,5%, то есть их стоимость возрастет до 455,9 тыс. рублей.

Также подорожают внедорожники Lada 4×4 — до 538,9 тыс. рублей (+2,9%). Кроме того, поменяются цены и на седаны Lada Vesta Sport, который и без того считаются самыми дорогими в линейке бренда (+1,5%; до 1 млн 42,9 тыс. рублей).

Сообщается также, о небольшом увеличении стоимости на хетчбэки Lada Xray — на 0,8%, до 619,9 тыс. рублей.

Как пишет издание, такое повышение цен на продукцию отечественной автокомпании не сможет существенным образом отразится на долю марки на авторынке России или на ее продажи, поскольку остальные автобренды также повысят стоимость своих авто с 1 января.

Ранее автоэксперты заявили, что повышения цен на авто стоит ожидать с начала 2020 года, поскольку выросли ставки утилизационного сбора.

Читайте также: Жителей России предупредили о росте цен на автомобили