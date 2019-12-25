Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 24 декабря открылись снижением по рублевым парам. По итогам дня рубль обновил годовые максимумы на фоне налогового периода, низкой ликвидности и роста цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Закрылись торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,48%, до 61,96 руб., евро/рубль — на 0,62%, до 68,62 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 80,29 руб.

Пиковые платежи приходятся на 25 и 30 декабря. 25 декабря российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник, 30 декабря, — налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

Активность на финансовых рынках накануне рождественских праздников была низкой, кроме драгметаллов, которые подорожали на сообщении о том, что Северная Корея достигла успехов в разработке нового оружия.

Это поставило американских и южнокорейских чиновников в состояние готовности к потенциальным испытаниям ракет большой дальности. Рубль не отреагировал на подорожание золота. Пара доллар/рубль пробила уровень 62 руб.

Сегодня, 25 декабря, биржи закрыты по случаю национальных праздников. Но этот день является официальным рабочим днем на Мосбирже. Нужно быть готовым к любым непредсказуемым движениям игроков на валютном рынке.

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