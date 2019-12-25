Москва, , 08:13 — REGNUM Решение о создании резервных фондов, принятое Владимиром Путиным в 2008 году, спасло российскую экономику. Об этом рассказал бывший министр финансов, глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Одиннадцать лет назад Путин был премьер-министром России. По словам Кудрина, только он поддержал создание Стабилизационного фонда, затем Резервного фонда и Фонда национального достояния, сыгравших решающую роль в период кризиса 2008—2009 годов.

«В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это, или мы продумали это, всё-таки благодаря только его политической воле это было создано», — сказал Кудрин в интервью РИА Новости.

Глава Счётной палаты добавил, что фонды позволили не сокращать зарплаты и даже вдвое увеличить пенсии в тот кризисный период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что нужно не усиливать вертикаль власти, а увеличивать полномочия муниципалитетов и давать им больше бюджетных денег.

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