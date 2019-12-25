Москва, , 08:06 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Счетной палаты бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Он напомнил, что это решение было сделано в 2008 году, когда Путин занимал пост премьер-министра государства, а Кудрин — министра финансов. По словам главы Счетной палаты, создание Стабилизационного фонда, Резервного фонда и позднее Фонда национального достояния (ФНБ) помогло пережить кризис 2008—2009 года.

Напомним, что Фонд национального достояния (ФНБ) был создан в результате разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и ФНБ. Фонд пополнялся за счет нефтегазовых доходов бюджета. С 1 января 2018 года ФНБ и Резервный фонд были объедены в единый — на базе ФНБ. 1 февраля 2018 года Резервный фонд был упразднен.

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