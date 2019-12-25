Санкт-Петербург, , 07:59 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Сбербанка к котельной птицефабрики «Синявинская» из Ленинградской области, присудив крупный долг по кредиту — более 5 млрд рублей и 200 тыс. рублей госпошлины. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к ООО «Котельная птицефабрики «Синявинская», чьим единственным владельцем является АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», поступил в июле 2019 года. Владелец участвует в деле третьим лицом. В основу спора легла кредитная задолженность, заявленный долг составил 5 265 272 047,68 рубля. Он возник по договорам, заключённым в 2010—2018 годах.

Ещё в 2009 году между банком и АО было заключено генеральное соглашение об открытии рамочной кредитной линии с лимитом чуть более 987,98 млн рублей «на цели финансирования второго этапа модернизации и реконструкции действующего: производства в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2008−2012 г.г.» на срок до 26.08.2020 года». Средства также выделялись на расчёты с поставщиками кормов, а 1,387 млрд рублей было предоставлено на финансирование завершающего этапа реконструкции производственного комплекса птицефабрики. Юрлицо котельной птицефабрики по всем кредитам выступало поручителем.

Напомним, в ноябре 2019 года в рамках банкротного иска АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» была взята по наблюдение как первый этап процедуры несостоятельности. Иск был инициирован Сбербанком также по долгам за кредиты. На 2 октября 2019 года банк заявил, что размер задолженности составляет 5 265 320 445 рублей 43 копейки, из которых «основной задолженностью (кредит и проценты, в том числе, просроченные) является 4 880 995 023 руб. 12 коп., неустойка составляет 384 325 422 руб. 31 коп». АО пробудет под наблюдением до 6 марта 2020 года. Временный управляющий — Александра Рутштейн.