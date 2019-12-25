Пекин, , 07:57 — REGNUM Цены на живых свиней в Китае упали на 2,8% в середине декабря относительно предыдущего десятидневного периода, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 ключевых товаров, которые мониторятся правительством, включая стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 21 позиция снизилась в цене, а еще 23 остались неизменными в цене.

Цена на сжиженный нефтяной год выросла на 7,7%, в то время как цены на большинство химикатов и угольная продукция снизились в цене. Замеры цен проводятся каждые 10 дней и основываются на данных 1700 оптовых поставщиков и дистрибьюторов в 24 регионах Китая уровня провинции.

Напомним, что цены на свинину и свиней в Китае пошли вверх в 2019 году в связи с африканской чумой свиней, которая поразила множество регионов страны.