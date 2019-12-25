Хабаровск, , 07:21 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистов по поводу скандальной ситуации вокруг ГК «Торэкс» и входящего в неё единственного на Дальнем Востоке электроплавильного завода «Амурсталь». По мнению Фургала, вся ситуация создана искусственно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вся ситуация вокруг «Амурстали» создана искусственно и не имеет никаких экономических причин. Это предприятие — одно из градообразующих. Оно выполняет социальные задачи, на нём завязаны другие сектора экономики. Мы понимаем, что происходит, и ведём активную работу, чтобы предприятие работало, как положено», — сказал Сергей Фургал.

Губернатор Хабаровского края также отметил, что для дальнейшего развития заводу необходимо переходить на переработку перворудного сырья. Сейчас «Амурсталь» перерабатывает только металлолом. Также заводу необходимо осваивать новые виды продукции, в том числе востребованной в кораблестроении.

Как сообщало ИА REGNUM, ГК «Торэкс» связывают с семьёй губернатора Фургала. Его супруга Лариса Стародубова владеет 25% акций группы компаний. Некоторое время назад в офисах компаний, входящих в группу, прошли обыски, выемка документов. Далее был арестован один из совладельцев ГК «Торэкс», давний деловой партнёр Сергея Фургала Николай Мистрюков. Его подозревают в убийствах и покушении на убийство. После этого кредитующие банки приостановили финансирование по открытым «Амурстали» кредитным линиям. В дирекции «Амурстали» и сам губернатор Сергей Фургал назвали это «попыткой рейдерского захвата и давлением на губернатора». Для спасения «Амурстали» правительство Хабаровского края намерено создать залоговый фонд, в который планируется поместить краевого имущества более чем на 130 млрд рублей. УФАС Хабаровского края с недоверием отнеслось к инициативе краевых властей и вынесло правительству региона предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.