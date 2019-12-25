Чита, , 07:04 — REGNUM Идею пересадить чиновников со служебных машин на такси поддерживают в правительстве Забайкальского края. Осенью 2018 г., после того как в регионе сменилась власть, новый губернатор Александр Осипов лишил членов правительства возможности бесконтрольного передвижения на персональном служебном транспорте. С лета 2019 г. это можно было сделать, лишь подав соответствующую заявку через диспетчера.

Это новшество позволяет экономить забайкальскому бюджету 800 тысяч рублей ежемесячно. Но и этого оказалось недостаточно. На вооружение взято предложение губернатора Пермского края Максима Решетникова, который ещё в апреле 2019 года обратил внимание пользователей социальных сетей на то, что у «Яндекса» или «Гостакси» есть специальные мобильные приложения.

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Власти Забайкалья полагают, что такси с ГЛОНАСС поможет фиксировать расход топлива и контролировать перемещения, чтобы госслужащие не могли использовать служебный транспорт в личных целях. Если идея найдёт своё воплощение, то весь парк чиновничьих автомобилей будет перераспределён в районы обширного Забайкальского края, а правительственный гараж закроют.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо служебного автотранспорта рассматривают российские власти. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, сейчас агрегаторы стали более доступными по стоимости.

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