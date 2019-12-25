Иу, Китай, , 06:49 — REGNUM Восточный китайский город Иу, который иначе называют «мировой барахолкой», отправил 500 грузовых поездов в Европу за 2019 год, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Груженный 50 контейнерами пятисотый поезд покинул Иу по направлению к Мадриду, столице Испании. Железнодорожный грузооборот между Китаем и странами Европы начал постепенно развиваться с 2014 года. Более 40 тыс. стандартных контейнеров с ширпотребом было экспортировано из Иу в нынешнем году, что на 63,2% больше, чем годом ранее. В настоящее время из Иу ходит 11 маршрутов, связывающих город с 37 странами и регионами Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Китай соединил город Иу с Москвой прямым грузовым железнодорожным маршрутом, груженым 100 стандартными контейнерами.

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